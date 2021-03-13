Kaza yaptı, annesine sarılıp ağladı 

Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA) – KARABÜK’te Ozan T. (20), direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ile aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçta bulunan 2 arkadaşı yaralanan Ozan T. olay yerine gelen annesine sarılıp ağladı.

Kaza akşam saatlerinde Şehit Ateşe Reşat Bulvarı’nda meydana geldi. Ozan T. yönetimindeki 32 YN 818 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Ozan T.’nin yara almadığı kazada araçta bulunan arkadaşları Barış D. (19) ve Kaan M. (19) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiyi Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Kaza haberini alan Ozan T.’nin ailesi olay yerine geldi. Anne ve babasını gören Ozan T. annesine sarılarak dakikalarca ağladı. Ailesi tarafından sakinleştirilen Ozan T. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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