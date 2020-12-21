Kaza sonrası terk edilen kamyonet, arazide dik olarak bulundu

ANKARA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te özel hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesindeki patlama ile ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gaziantep’te...