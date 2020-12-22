Kaza sonrası savrulan otomobiller kamyonete çarptı; araçlar arasında kalan yaya yaralandı

Semih ŞAHİN- Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)- BURSA’da çarpışan iki otomobil, savrulup park halindeki kamyonete çarptı. Bu sırada otomobillerden biriyle kamyonetin arasında sıkışan yaya yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Kükürtlü Caddesi’nde meydana geldi. M.T. yönetimindeki 16 BN 707 plakalı otomobil, B.A.G. yönetimindeki 16 KPY 23 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller, yol kenarında park halinde bulunan 16 ALG 988 plakalı kamyonete çarptı. Bu sırada, pazardan aldığı eşyaları yerleştirmek için kamyonetin önünde bulunan otomobiline yönelen Murat B., B.A.G.’nin kullandığı otomobil ile çarptığı kamyonetin arasında sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, yeni bir kaza yaşanmaması için cadde üzerinde önlem aldı. Sıkıştığı yerden kurtarılan Murat B., yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan cadde, polis ekiplerinin incelemesinin ardından kontrollü olarak yeniden açıldı.

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