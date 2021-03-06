Kaza şehidi uzman çavuş, Erzurum’da toprağa verildi

Arif ARİFOĞULLARI/AŞKALE (Erzurum), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde kontrolünden çıkan motosikletin önce kaldırıma sonra elektrik direğine çarptığı kazada şehit olan, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’nda görevli Uzman Çavuş Serkan Kavuk (24), memleketi Erzurum’un Aşkale ilçesinde son yolculuğa uğurlandı.

Kaza, 4 Mart’ta Ayvacık’ın Küçükkuyu beldesinde meydana geldi. Balıkesir’in Edremit ilçesinden Çanakkale Ayvacık’a bağlı Küçükkuyu yönüne giden, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’nda görevli Uzman Çavuş Serkan Kavuk’un kullandığı 17 AAJ 452 plakalı motosiklet, kontrolünden çıkarak, savrulup, önce kaldırıma ardından yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada, başını elektrik direğine çarpan Uzman Çavuş Kavuk, şehit oldu.

SON KEZ BABAEVİNE GETİRİLDİ

Aşkale ilçesi Kıbrıs Mahallesi’nde yaşayan Havva-Özer Kavuk çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan Serkan Kavuk’un Türk bayrağına sarılı naaşı, önce baba ocağına getirildi. Bir süre babaevinde tutulan şehidin naaşına sarılan anne Havva Kavuk, “Bana evladımı böyle mi getirecektiniz?” diyerek, gözyaşı döktü. Şehit Kavuk’un cenazesi, evin önünde yapılan duanın ardından Şafak Camii’ne götürüldü. Cenaze törenine katılmak için Trabzon’dan Aşkale’ye gelen Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Dr. Murat Sezgin, baba Kavuk’a başsağlığı dileklerini iletti. Yarbay Sezgin’e sarılan şehit babası, gözyaşı döktü.

Şafak Camii’nde kılınan cenaze namazına Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Yarbay Dr. Murat Sezgin, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Gökhan Çamlıbel, Emniyet Müdürü Oğuzhan Aygün ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazından önce şehit askerin kardeşleri, tabuta sarılarak, gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından şehit Uzman Çavuş Serkan Kavuk’un cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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