Kaza şehidi, Hakkari’de düzenlenen törenle memleketine uğurlandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ’nin Çukurca ilçesinde, ikmal malzemesi taşıyan askeri aracın üs bölgesine intikali sırasında meydana gelen kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler (25), akşam saatlerinde Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.

Hakkari’nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesine bağlı Batı Kırmızı Kaya üs bölgesine ikmal malzemesi taşıyan askeri araç kaza yaptı. Kazada, Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler ağır yaralandı. Helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Güler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak şehit oldu. Şehit asker için akşam saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutalığı’nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, polis ve askerler katıldı. Şehit askerin Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup, özgeçmişi okundu. Duaların okunması sonrası Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Osman Güler’in naaşı ambulansla Van’a gönderildi. Şehidin naaşı, Van Jandarma Filo Komutanlığı’nda uçakla memleketi Kütahya’ya uğurlanacağı belirtildi.

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