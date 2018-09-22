Kaza sayısı patlar!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kent içindeki ana yollarda hız limitinin 82 kilometre olmasına itiraz etmiş, “Böyle bir sınırlamaya gerek yok. Vatandaşın altında 260-280’le giden arabalar var. Bu arabalarla yavaş gitmesi isteniyor. İşe yaramıyor” demiş.

Söz konusu itiraz İçişleri Bakanlığı tarafından haklı görülürse ana yollarda 280’le giden araçlarla karşılaşabiliriz. Ve tabii bunun sonucunda çok sayıda kaza ve ölüm olayı yaşanır.

Tuna, Türkiye’de son 10 yılda trafik kazalarında 42 bin kişinin öldüğünü, 500 binden fazla kişinin yaralandığını bilmiyor galiba.

Vatandaşın altında isterse 500 kilometre hızla giden araçlar olsun. Devletin görevi o araçların trafik güvenliğini bozmayacak biçimde kullanılmasını sağlamaktır.

Benim görüşüm, ana yollarda 82 kilometre hızın bile fazla olduğudur. Bu hız aşağıya çekilmeli ve teknolojinin yardımıyla kural ihlali yapanlar tespit edilerek ağır biçimde cezalandırılmalıdır.

KEDİLERE KIYMAYIN!

Pursaklar Belediyesi, 14 Ekim’de kedi güzellik yarışması yapacakmış.

Yarışmada dereceye giren kedilerin sahiplerine Balkan turu ve Antalya tatili gibi hediyeler verilecekmiş. Kediler de mama ile ödüllendirilecekmiş.

Kediler ürkek hayvanlardır.

Bulundukları ortamlardan alınıp başka yerlere götürülmek onları çok rahatsız eder.

Yani böyle bir yarışma kedilere eziyettir.

Pursaklar Belediyesi gerçekten doğru bir iş yapmak istiyorsa güzellik yarışmasını filan bir kenara bırakmalı, sokaktaki kedilere sahip çıkmalıdır.