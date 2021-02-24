Kaza geçiren ABD’li golfçü Tiger Woods’un sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama

ABD, (DHA)- Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods, ABD’nin Kalifornia eyaletinde geçirdiği trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanedeki ameliyattan çıktığı ve durumunun iyi olduğu açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ünlü golfçü Tiger Woods’un, Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde geçirdiği trafik kazası sonucu Harbour – UCLA Tıp Merkezi’ne kaldırıldı. Tiger Woods’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ” Tiger Woods’un sağ bacak bileğinden cerrahi operasyon geçirdi. Sağlık durumu iyiye gidiyor. UCLA Tıp Merkezi’ndeki sağlık personeline ve Los Angeles polis teşkilatına teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

“KAZAYI UCUZ ATLATTI “

Konuyla ilgili açıklama yapan Los Angeles Emniyet Müdürü Alex Villanueva, Woods’un Los Angeles’ta Rolling Hills Estates ile Rancho Palos Verdes bölgesi üzerinde giderken sabah saat 7:12 sularında yokuş aşağı virajlı bir noktada takla atarak yoldan çıktığını, aracın takla attıktan sonra hava yastıklarının açılması sonrası kazayı ucuz atlattığını söyledi.

TİGER WOODS KİM?

Woods, 30 Aralık 1975 tarihinde Kaliforniya’da dünyaya geldi. 1997 Masters serisinde sergilediği performans sonrası Tiger Wood adını geniş kitlelere duyurmuştur. Dünyanın en çok kazanan sporcusu unvanını elinde bulunduran Woods, hiçbir çaylağın tarihte yapamadığını yaparak PGA turnuvasının 15 ayağından dördünü birinci bitirmişti. 18 yaşında Amerika’nın en genç Ametör şampiyonu olan başarılı golfçü, 19 yaşında Masters’a katıldı. Tek amatör katılımcı olan Tiger 41.inci oldu. 20 yaşında Tiger Woods vakfını kurdu ve hemen sonrasında profesyonel oldu. 21 yaşında Masters’ı 12 atış ile kazandı. We seriyi en genç kazanan kişi oldu. 23 yaşında 11 turnuvada şampiyon oldu. 1953’ten bu yana ilk kez dört kez art arda turnuva kazanan sporcu oldu. Dünya genelinde 1. sırada gösterilirken şu ana kadar sadece katıldığı turnuvalardan kazandığı paranın 17 milyon dolar olduğu biliniyor.