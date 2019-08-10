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      Kaz Dağlarındaki Ekonomik Gerçekler

      Murat Özbülbül -
      Kanadalı firma Alamos Gold’un Kaz Dağlarındaki Kirazlı altın madeni çevresel etkileri açısından çok ciddi tartışmalara konu oldu bugün ben birazda bu madenin ekonomik gerçeklerine değinmek istiyorum.
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Yazarlar

Kaz Dağlarındaki Ekonomik Gerçekler

Murat Özbülbül
Murat Özbülbül

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Kanadalı firma Alamos Gold’un Kaz Dağlarındaki Kirazlı altın madeni çevresel etkileri açısından çok ciddi tartışmalara konu oldu bugün ben birazda bu madenin ekonomik gerçeklerine değinmek istiyorum.

İlk olarak dünyada farklı ülke ve bölgelerde en düşük maliyet ile işletilen altın madenlerinin Ons başı maliyet hesaplarını okuyucularım ile paylaşmak istiyorum.

DÜNYADA Kİ EN DÜŞÜK MALİYETLİ  İLK ON ALTIN MADENİ 2018  
SIRA MADEN ÜLKE ANA ORTAK 2018 $/ONS
1 SVETLOYE RUSYA POLYMETAL 425
2 FOSTERVILLE YENİ ZELANDA KIRKLAND LAKE 442
3 OLIMPIADA RUSYA POLYUS 468
4 VORO RUSYA POLYMETAL 477
5 SOUTHARTURO ABD BARRICK 478
6 LONG CANYON ABD NEWMONT 505
7 FEKOLA MALİ B2GOLG 533
8 CERRO NEGRO ARJANTİN GOLDCORP 535
9 BLAGODATNOYE RUSYA POLYUS 547
10 MOOSE RIVER KANADA ATLANTIC GOLD 564

Şimdide Alamos Gold’un Kirazlı projesi ile ilgili kendi web sayfasında açıkladığı rakamlara bakalım

MADEN ÖMRÜ 5 YIL
Toplam Nakit Maliyeti 339 $/ONS
Her şey dahil sürdürülebilir maliyet 373 $/ONS

Alamos Gold kendi web sitesinde Kirazlı maden projesini tanıtırken ;

“Türkiye’de ki Kirazlı Altın projemiz altın madeni işletmeciliği alanında yakın zamanlarda ki düşük maliyetli işletme ve az sermaye yatırımı sayesinde en düşük işletme maliyeti, en yüksek üretim ve en yüksek getiriyi sunmaktadır.” demektedir

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Yukarıdaki tablolara bakılınca projeyi tanıtırken kullandıkları iddialarda çok haklı oldukları açıkça görülecektir.

Yabancı bir maden firması projenin karlılığı hem de fahiş karlılığı ile övünebiliyorsa bu o projeyi o yabancı firmaya veren kamu otoritesinin beceriksizliği, basiretsizliği ve belki de kötü niyetini gösterir.

Maden bizim topraklarımızda ve bu kadar karlıysa niye yabancılara işlettiriyoruz?

Kendimiz niye işletemiyoruz?

Eksiğimiz ne?

Paramız mı yok teknolojimiz mi?

Bugün bir Ons altın 1500 Dolara geldi dayandı ve biz bunu 350-400 dolara elde edebiliyorsak aradaki bin küsur Doları niye yabancılara kazandırıyoruz?

İktidar ortaya çıkıp bu sorulara açık, şeffaf ve kamuoyunu tatmin edecek bir cevap vermelidir.

Kesilen ağaç bizim ağacımız, zehirlenen hava zehirlenen su bizim suyumuz, altın bizim toprak bizim taşı da zaten bizimkiler taşıyor peki parayı neden Kanadalılar kazanıyor?

Hadi parayı kazandılar onlar akıllı biz enayiyiz kabul edelim de ortada bıraktıkları zehirli atıklar ne olacak herhangi bir ciddi menfaatimiz olmadığı bir işte topraklarımızın, sularımızın, havamızın zehirlenmesine ağaçlarımızın kesilmesine niye razı olalım?

Alamos Gold’un web sitesine girip Kirazlı altın Madeni projesinin tarihçesine baktığımızda  projeye 2010 tarihinde başladıklarını görüyoruz. Bu sayfa herkese açık ve şu adreste yayında sizde merak ediyorsanız açıp bakın https://www.alamosgold.com/mines-and-projects/development-projects/kirazli-turkey/default.aspx  Yani AKP iktidarının biz bilmiyoruz,bizden önce verilmiş vs gerekçelere sığınma hakkı da yok hele hele maden ruhsatını belediye verdi gibi komik gerekçelere başvurmaları hiç doğru değil. Kanun açık, net tartışmasız “MADDE 8 – (1) Kanunun 6 ncı maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyan gerçek veya tüzel kişiler, maden hakkı için I. Grup (a) bendi madenlerde büyükşehir belediyesi olan illerde valiliklere diğer illerde il özel idarelerine, diğer grup madenlerde Genel Müdürlüğe müracaat yapılır. Diyor” İktidar ve iktidara yakın basının kamuoyunu yanıltıcı bilgiler vermesi bence hiç de doğru değil.

Yukarıda sunduğum verilerde de görüleceği üzere altın madeni işletmeciliği çok karlı bir iş bu kadar karlı bir işi hem yabancılara kaptırıp hem de zehrine katlanmak nasıl bir akıl işidir onu da ben bilmem…

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Murat Özbülbül
Murat Özbülbülhttps://sonsoz.com.tr

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