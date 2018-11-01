Çanakkale ve Balıkesir illeriarasında zengin flora ve faunası, endemik bitki türleri,ormanları, pınarları ve mitolojik geçmişiyle büyük önemesahip Kaz Dağları, sonbahardaki renk cümbüşüyleetkileyici güzelliğe büründü.



Türkiye’nin dörtbir yanında sonbahar ile birlikte ortaya birbirinden güzelgörüntüler çıkmaya başlarken, Kaz Dağları da zengin biyolojikçeşitliliği nedeniyle sonbahar güzelliklerinin yaşandığıkervana eklendi. 1774 metre yüksekliğiyle Kaz Dağları, zenginflora ve faunası ile dikkat çekiyor. Su eko sistemleri nedeniyle‘Bin pınarlı dağ’ olarak da anılan Kaz Dağları’nda 32endemik bitki türü de yer alıyor. Kaz Dağları yüksek oksijenoranının yanı sıra mitolojik geçmişi ve yerleşim alanlarındakigeleneksel yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor.



Birtarafı Balıkesir’in Edremit ilçesinin kuzeyinde, bir tarafı iseÇanakkale’nin Bayramiç ilçesi sınırlarında kalan Kaz Dağları,bugünlerde sonbahar mevsiminin bütün özelliklerini de bir tabloşeklinde ziyaretçilere sunuyor. Ayrıca ziyaretçilerin dinlenme vepiknik alanı olarak öne çıkan Üççat, Ardıçbaşı, Kökeğrek,Yedi Kardeşler gibi yerler de büyüleyici güzelliğiyle dikkatçekiyor.