Kayseri’yi Basketbol Süper Ligi’nde temsil eden kadın basketbol takımın ismi değişti

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) – Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol’un yapılan olağanüstü genel kurulunda ismi, Melikgazi Kayseri Basketbol olarak değiştirildi.

Bellona Kayseri Basketbol’un olağanüstü genel kurulu Kadir Has Kongre ve Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel kurulda kulübün borcunun 4 milyon 503 bin 392 lira olduğu açıklandı. Tek liste ile gidilen genel kurulda, yönetim kuruluna Yakup Yüksel, İbrahim Somtaş, Sinan Karaoğlu, Serhat Sarıalp, Furkan Ergüneş, Tuğran Akdağ, Hasan Öztoprak, Serhat Solak, Nadire Erdoğan Arık ve İbrahim Bozdağ seçildi. Genel kurulda tüzük değişikliğine gidilerek kulübün Bellona Kayseri Basketbol olan ismi, Melikgazi Kayseri Basketbol olarak değiştirildi. Olağanüstü genel kurulda konuşan Melikgazi Kayseri Basketbol Kulüp Başkanı Yakup Yüksel, “Takımımız ulusal ve uluslararası bir markadır. Biz de arkadaşlarımızla birlikte bu takımı ne kadar ileriye götürebiliriz, onun çabası içerisindeyiz. Bize maddi manevi destek olan herkese teşekkür ediyorum. A takımın yanı sıra altyapıyı önemsiyoruz. Altyapıda kızlarımız geçen sene çok güzel başarılara imza attılar. Orada çok değerli ekibimiz var. Başlarında akademisyen bir hocamız var. Bizim amacımız her sene altyapıdan A takıma sporcu çıkartmak. A takımın teknik heyetinde büyük değişiklikler yaptık. Mütevazı bir bütçe ile genç ve dinamik bir kadro kurduk. Yabancı sporcularımız da geldi. Önümüzdeki hafta sezon öncesi son hazırlık maçlarını burada Erciyes Cup turnuvasında gerçekleştireceğiz” diye konuştu. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Genel kuruldan görüntüler

– Başkan Yakup Yüksel’in açıklamaları

– Genel detaylar

FOTOĞRAFLI