Kayserisporlu Onur Bulut’un menajerinden açıklama

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) – SÜPER Lig takımlarından Kayserispor’un futbolcusu Onur Bulut’un menajeri Elyasa Süme, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Onur Bulut sezon sonuna kadar Yukatel Kayserispor’un sözleşmeli futbolcusudur” dedi.

Kayserispor’da gösterdiği performans ile transferin gözdesi olan 28 yaşındaki futbolcu Onur Bulut, A Milli Takım’a kadar yükseldi. Gurbetçi futbolcu Onur Bulut’un menajeri Elyasa Süme, futbolcunun transfer durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Süme yaptığı yazılı açıklamada, “Oyuncumuz için ‘kapı kapı dolaştığımız’ gibi mesnetsiz söylemler kamuoyunu gereksiz bir şekilde meşgul etmektedir. Onur Bulut, ay yıldızlı formayı gururla terleten ve taraflı-tarafsız herkesin performansını takdir ettiği bir futbolcudur. Dolayısıyla transferi için ekstra bir çaba harcamaya ihtiyaç duymamaktadır. Onur Bulut sezon sonuna kadar Yukatel Kayserispor’un sözleşmeli futbolcusudur” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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