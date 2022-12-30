Kayserisporlu futbolcular Mane ve Uzodimma, öğrencilerle bir araya geldi

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İlyas KAPLAN /KAYSERİ, (DHA) – Kayserisporlu futbolcular Carlos Mane ve Anthony Uzodimma, Necdet Taş Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi.

Necdet Taş Anadolu Lisesi’nde okul müdürü Saim Sönmez ve beden eğitimi öğretmeni Gökhan Demir ev sahipliğinde yapılan programa Kayseri Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Kayserispor Takım Menajeri Yunus Akbulut ile futbolcular Carlos Mane ve Anthony Uzodimma katıldı. Etkinlikte söz alan Kayserispor Takım Menajeri Yunus Akbulut, “Kayserispor olarak Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokol gereği şehrimizin farkı yerlerindeki okullarımızı ziyarete devam ediyoruz. Ziyaret etmeye sonuna kadar da devam edeceğiz. Kayserispor aşkını herkese yaşatacağız. Bu konuda bize desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Futbol kulübünün sevgisini o şehirdeki bütün okullara taşıyoruz” diye konuştu. Carlos Mane ise “Burada olmaktan çok mutluyuz. Biz Kayserispor’u en üst seviyeye çıkartmak için elimizden geleni yapacağız. Sizin desteklerinizle Kayserispor çok daha büyük olacak” ifadelerini kullandı. Anthony Uzodimma da, “Muhteşem bir karşılamaydı. Bu karşılama için teşekkür ediyoruz. Sizin desteklerinizle çok daha iyi yerlere geleceğiz. Dört yıldır buradayım, Kayseri’yi çok seviyorum. Sizin desteğinize her zaman ihtiyacımız var” dedi.

CARLOS MANE: O KUPAYI ÇOK İSTEMİŞTİK

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası’nı finalde kaybetmelerinin sorulması üzerine Carlos Mane, “Biz de sizler gibi üzgündük. O kupayı çok istemiştik. Çok çalışmıştık, olmadı. O kupayı ve başka başarıları getirmek için çok çalışıyoruz. Çünkü o kupanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız” yanıtını verdi.

Bir öğrencinin “Messi mi Ronaldo mu?” sorusuna Carlos Mane Ronaldo, Uzadimma ise Messi yanıtını verdi.

Söyleşi futbolcuların öğrencilere imza dağıtmasının ardından sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

– Carlos Mane’nin açıklamaları

– Anthony Uzodimma’nın açıklamaları

– Genel detaylar

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