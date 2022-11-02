Kayserisporlu futbolcular Kolovetsios ve Cenk Gönen öğrencilerle buluştu

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) – Kayserisporlu futbolcular Dimitiros Kolovetsios ile Cenk Gönen, Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerle bir araya geldi. Düzenlenen etkinliğe; İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Kayserispor Takım Menajeri Yunus Akbulut, Kayserisporlu futbolcular Dimitrios Kolovetsios ve Cenk Gönen ile öğrenciler katıldı. Programda konuşan Dimitrios Kolovetsios, “Kayserispor’un transfer yasağı olmasına rağmen çok iyi bir hocamız var. Takım ruhu oluşmuş durumda. Burada iyi karakterlerden oluşan ve birbirirni tanıyan futbolcular var. Kendilerine gelen şansı iyi değerlendirip çok iyi çalışmaları nedeniyle bu başarıyı elde ettik. Bütçeler bizden iyi olan takımlar haricinde bizi en çok zorlayacak takımlara Başakşehir ile Adana Demirspor’u ekleyebilirim” diye konuştu.

CENK GÖNEN: BENİ EN ÇOK ZORLAYAN İSİM DROGBA

Kayserispor’un futbolcu Cenk Gönen ise gelen soru üzerine, “Bir çok futbolcuya karşı forma giydim. Çok kariyerli futbolcularla oynadım. Beni zorlayan ve gördüğüm en iyi santrforların başında Didier Drogba geliyor. O’nun dışında Burak Yılmaz ve bir çok sporcu vardı. Bu sezon Bilal kardeşimiz daha çok forma şansı buluyor biz de ona yardımcı olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Futbolcuların okula gelişi,

-Açıklamalar

(FOTOĞRAFLI)