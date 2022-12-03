Kayserispor’da Bertolacci sözleşmesini tek taraflı feshetti

- Reklam -

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) – Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor’un İtalyan futbolcusu Andrea Bertolacci (31) sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Kayserispor’un 2021-2022 sezonu devre arası transfer döneminde Fatih Karagümrük’ten renklerine kattığı İtalyan futbolcu Andrea Bertolacci, takımla olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. Bertolacci, geçen sezon 10 lig, 4 Türkiye Kupası maçına çıktı. Bu sezon da 7 lig maçı 1 de Türkiye Kupası maçında forma giyen Bertolacci, Kayserispor formasıyla 2 kez gol sevinci yaşadı.

(FOTOĞRAFLI)

- Reklam -