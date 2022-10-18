Kayserispor – Iğdır FK: 2-1

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Egemen Savran, Melih Kurtuluş

YUKATEL KAYSERİSPOR: Cenk Gönen – Carlos Mane (Dk.85 Baran Ali Gezek), Anthony Uzodimma (Dk.73 Lionel Carola), Majid Hosseini, Ali Karimi, Emrah Başsan, Yaw Ackah (Dk.73 Mensah), Andrea Bertolacci, Mame Thiam (Dk.89 Talha Sarıaslan), İlhan Parlak (Dk.72 Mario Gavranovic), Gökhan Sazdağı

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ: Özgün Ali Köklü – Emir Miray (Dk.70 Mehmet Erdem Uğurlu), Tuğkan Kamışoğlu, Batuhan Kurt (Dk.80 Osman Şahin), Mehmet Tayfun Dingil, Muhlis İstemi (Dk.51 Tahir Babaoğlu), Hakan Demir (Dk.51 İshak Çakmak), Burak Yamaç, Timur Temeltaş. (Dk.71 Muhammet Reis), Halil İbrahim Sönmez, Mehmet Mustafa Yıldızaç

GOLLER: Dk.3 İlhan Parlak, Dk.85 Majid Hosseini (Yukatel Kayserispor) – Dk.47 Batuhan Kurt (Alagöz Holding Iğdır FK)

SARI KARTLAR: Batuhan Kurt, Mehmet Mustafa Yıldızaç (Alagöz Holding Iğdır FK)

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Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü Tur maçında Yukatel Kayserispor, sahasında konuk ettiği Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü’nü 2-1’lik sonuçla mağlup ederek bir üst tura yükseldi.