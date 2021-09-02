Kayserispor günü çift idmanla tamamladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin yaralanan sürücüsü ve yardımına koşan 3 kişiye minibüs çarptı. Alkollü olduğu iddia edilen minibüs sürücüsü çevredekiler tarafından darp edilirken, biri ağır, 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.