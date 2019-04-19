7.5 C
Ankara
19 Nisan 2019
Ana Sayfa Spor Gündemi ve Haberleri Kayserispor, Galatasaray maçından puanla dönmeyi hedefliyor
İstikbal Mobilya Kayserispor basın sözcüsü Orhan Taşçı, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray maçından puanla dönmek istediklerini söyledi.
İstikbal Mobilya Kayserispor basın sözcüsü Orhan Taşçı, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray maçından puanla dönmek istediklerini söyledi.
Spor Gündemi ve Haberleri

Kayserispor, Galatasaray maçından puanla dönmeyi hedefliyor

Editör Editör

-

6
0

İstikbal Mobilya Kayserispor basın sözcüsü Orhan Taşçı, hafta sonu deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray maçından puanla dönmek istediklerini söyledi.

Geçen hafta evlerinde kaybettikleri MKE Ankaragücü mağlubiyetini unutarak Galatasaray maçına odaklandıklarını belirten Orhan Taşçı, rakiplerinin şampiyonluk mücadelesi verdiğini söyledi. Bu durumun farkında olduklarını söyleyen Taşçı, “Amacımız iyi futbol ile daha üst sıralarda yer bulmak. Bu sene devre arası transfer yapmamış ve dar bir kadro ile mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor zirveyi zorlayan bir kulüp olmuştur. Ligin son maçına kadar bu yarışımız devam edecek. Sakat futbolcularımızın Galatasaray maçına yetişmesi için yoğun bir çaba sarf ediliyor. Galatasaray karşısında iyi bir futbol ve puanla dönmek istiyoruz” dedi.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikKonyaspor’u ağırlayacak olan MKE Ankaragücü, çalışmalarına devam ediyor.
Sonraki İçerikTrabzonspor, Malatyaspor karşısında galibiyet hedefliyor
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Ankaragücü

Ankaragücü’nden Taşdelen’e kutlama

Editör -
Ankara’nın köklü spor kulübü Ankaragücü’nün Başkanı Mehmet Yiğiner ve kulüp yöneticileri, yeniden rekor bir oyla Çankaya Belediye Başkanlığına seçilen Alper Taşdelen’i ziyaret ederek kutladı.
Devamını Oku
Spor Gündemi ve Haberleri

Trabzonspor, Malatyaspor karşısında galibiyet hedefliyor

Editör -
Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçı kazanarak hem takipçileriyle puan farkını artırmak, hem de üst sıralar için umudunu sürdürmek istiyor.
Devamını Oku
Ankaragücü

Konyaspor’u ağırlayacak olan MKE Ankaragücü, çalışmalarına devam ediyor.

Editör -
Teknik Direktörümüz Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleşen bugünkü antrenmanda takımımız, ısınma koşusu ile çalışmalarına başladı.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz!

Yeni açıklanan rakamlara göre, Game of Thrones’un birinci bölümü ilk 24 saat içinde yasa dışı yollarla 55 milyon kez izlendi.

Game of Thrones hayranları büyük bir siber riskle karşı karşıya

Editör -
Yeni açıklanan rakamlara göre, Game of Thrones’un birinci bölümü ilk 24 saat içinde yasa dışı yollarla 55 milyon kez izlendi.
ABD’nin New York şehrinde gerçekleşen olayda, bir adam iki bidon benzin ile St.Partick Katedrali’ne girmeye çalıştı.

New York’ta katedrale benzinle girmeye çalıştı

Mısır’da Kefr Şeyh kentinde bir yolcu treni raydan çıktı, 30 kişi yaralandı.

Mısır’da yolcu treni raydan çıktı: 30 yaralı

Kumaştan Hayaller

Öğrenciler kanser tedavisi gören çocuklar için el ele verdi

SONSÖZ ÖZEL HABER VE RÖPÖRTAJLAR

ASMMMO Başkanı Ali Şahin’den önemli uyarı ekonomiye odaklanmalıyız

Öne Çıkan Mehmet Akgün -
Ekonomik koşulların tüm topluma zarar verdiğini belirten Ankara Serbest Muhasebeci ve Malı Müşavirler Odası (ASMMMO) Başkanı Ali Şahin, "Gerekli önlemler alınmazsa uzun vadede ülke olarak büyük bir sıkıntı yaşayacağız"
Öz Taşıma İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Öz Taşıma İş Sendikasından Mansur Yavaş’a Tam Destek

Özel Haber Mehmet Akgün -
Öz Taşıma İş Genel Başkanı Mustafa Toruntay gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi.
Açılış konuşmasında söz alan TBD Başkanı Aktepe yerli ve milli destekli dönüşümün şart olduğunu ifade etti.

Yerli ve Milli Destekli Dijital Dönüşüm Şart

Öne Çıkan Mehmet Akgün -
Açılış konuşmasında söz alan TBD Başkanı Aktepe yerli ve milli destekli dönüşümün şart olduğunu ifade etti.

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71