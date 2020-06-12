Ana Sayfa Video Haber Kayserispor, Fenerbahçe maçı için İstanbul’a geldi
Kayserispor, Fenerbahçe maçı için İstanbul’a geldi
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