Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç: Devre arasında da transfer yapamayacağız

İlyas KAPLAN – Beyza AYDOĞDU / KAYSERİ,(DHA)- Kayserispor Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, “Sezon başında transfer yapamadık. Devre arasında da transfer yapamayacağız. Yıl sonunda önümüzde bir borç yükü var. Özellikle kısa vadede 7, 8 milyon Euro’ya yakın bir ödeme yapmamız gerekiyor” dedi.

Yukatel Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın, başkan yardımcısı Erol Çetin ve basın sözcüsü Samet Koç, gazetecilerle bir araya geldi. Etkinlikte söz alan Başkanvekili Nurettin Açıkalın, “Yönetimimiz 17 Aralık’ta göreve başladı. Başlar başlamaz da sizlerle tanışıp, mevcut sorunlarımızı konuşalım istedik. Çünkü birçok sorun kendi becerilerimizle değil, şehrin ileri gelenleri ve sizlerle çözebileceğimiz sorunlar. Bu süreçte yalnız kalmak istemiyoruz. Her zaman yanımızda olun istiyoruz. Biz de yönetim olarak şeffaf yönetim sergilemek istiyoruz. Bu konuda el birliği içerisinde olursak emin olun Kayserispor’umuz güzel yerlere ulaşacaktır. Altından kalkamayacağımız bir sorunumuz yok Allah’a şükür. Yeter ki birlik olalım, beraber olalım. Bu sorunların hepsini çözeceğiz inşallah. Desteklerinizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

SAMET KOÇ: KAYSERİSPOR, KAYSERİ’DEKİ HER VATANDAŞIMIZIN KULÜBÜ

Çağdaş Atan ile 3 yıllık anlaşmaya vardıklarını, yarın da bir imza töreni düzenleneceğini ifade eden basın sözcüsü Samet Koç, “Kulübümüzün birtakım sorunları var. İlk sorunumuz transfer tahtamız kapalı. Bir borç yükü altındayız. Bu borcun yapılandırılması ve kısa – uzun vadede belirli şekilde ödenmesi gerekiyor. Son dönemde en çok merak edilen teknik direktör durumu vardı. Çağdaş Atan ile 3 yıllık anlaştığımızı dün duyurduk. Yarın da yarın bir imza töreni tertipleniyor. Kayserispor, şehrin kulübü, Kayseri’deki her vatandaşımızın kulübü. O yüzden biz, siz, onlar gibi bir ayrım yapmadan hepinizi öncelikle kulübümüze davet ediyoruz. Herkesle eşit mesafede olmak istiyoruz. Hiç kimsenin bu yönetimin gazetecisi ya da bu yönetimin taraftarı gibi bir ayrım yapmasına da müsaade etmek istemiyoruz. Eleştirilere her zaman açığız. Hiçbir eleştiriyi reddetmiyoruz. Sizden ricamız yapıcı ve yol gösterici olmasını istiyoruz. Sadece bir olayı ele almak yanlış olacaktır. Genele bakmak her zaman doğru, biz yönetim olarak eski yönetimlerimizi suçlamak ya da eski yönetimlerin yaptıklarını eleştirmekten taraf değiliz. Hakem hatalarını sürekli masaya koymaktan taraf da değiliz. Eski yönetimlere teşekkür ediyoruz. Çünkü kulüp idare etmek gerçekten zor” diye konuştu.

“FUTBOLCULARIMIZLA İLGİLİ BİR PROBLEMİMİZ YOK”

Futbolcularla da görüşmelerin devam ettiğini belirten Koç, “Bazı futbolcularımızla olan görüşmelerimiz devam ediyor. Onlarla da kısa sürede, anlaşacağımızı ümit ediyoruz. Futbolcularımızla ilgili bir problemimiz yok. Taraftarların bunu sorun etmesini de açıkça istemiyorum. Transfer tahtamız kapalı. Devre arasında transfer yapamayız. Çünkü disiplin cezası da almışız. Bu yüzden iki transfer döneminde cezalıyız. Biliyorsunuz sezon başında transfer yapamadık. Devre arasında da transfer yapamayacağız. Bunu özellikle belirteyim. Ancak yıl sonunda önümüzde bir borç yükü var. Özellikle kısa vadede 7, 8 milyon Euro’ya yakın bir ödeme yapmamız gerekiyor. Yönetim olarak bunu yapabilecek güçteyiz. Tabi ki yönetimin sadece görevi borç ödemek değil. Şehirle birlik beraber olmak, şehirden de mutlaka destek alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİZ 3 PUANIN HEBA EDİLMESİNE, SİLİNMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEK İSTEMİYORUZ”

Kayserispor’a verilen 3 puan silme cezası hakkında da konuşan basın sözcüsü Samet Koç, “3 puan konusu 2019- 2020 transfer ödemesinin yapılmaması nedeniyle gelen bir şey. Bu zaten 3 defa ertelenen bir konuydu. Bizden önceki yönetimde üç defa ertelenmiş ve bizim seçildiğimiz haftaya denk geldi. Tabi şu an kaynakları önceliklerine göre dağıtmamız gerekiyor. Futbolcuların maaş alacakları, hoca alacağı, başka başka borçlar varken kısa vadede çok acil borçlar varken bu üç puan için kaynak oluşturamadık. Ama şunu söyledik; devre arası ya da sezon sonu olmadığı sürece maçlar oynanırken kural değiştirmek hem FIFA’nın hem TFF’nin bence yapmaması gereken bir durum. Biz bunu bu şekilde düşünerek ve buna inanarak tahkime gittik. Yarın tahkim toplantısı var. Yarınki tahkim toplantısından ümitliyiz. Bu konunun mutlaka çözüleceğine inanıyoruz. Kayserispor’un üç puanı çok kıymetli. Takım üç puan alabilmek için çok efor sarf ediyor. Biz 3 puanın heba edilmesine, silinmesine asla müsaade etmek istemiyoruz” dedi.

