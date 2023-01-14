Kayserispor 4 maç sonra galip geldi

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA)- KAYSERİSPOR, 4 maçlık mağlubiyet serisine Sivasspor’u 4-1 yenerek son verdi.
Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor, dün evinde karşılaştığı Sivasspor’u 4-1 yenerek, 4 maçlık mağlubiyet serisini bitirdi. Kayseri temsilcisi; Konyaspor maçını 2-1, Alanyaspor maçını 3-1, Fatih Karagümrük maçını 4-2 ve Ankaragücü maçını 2-1 kaybettikten sonra Sivasspor maçıyla galibiyetle tanıştı. Puanını 26’ya çıkaran Kayserispor, 8’inci sırada yer buldu. Sarı kırmızılılar salı günü Türkiye Kupası’nda Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. (DHA)
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