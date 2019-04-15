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15 Nisan 2019
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Kayseri'nin ilk rock festivali'MilyonFest Kayseri'de, Türk rock müziğinin önde gelen sanatçıları sahne aldı.
Kayseri'nin ilk rock festivali 'MilyonFest Kayseri'de, Türk rock müziğinin önde gelen sanatçıları sahne aldı.
Kültür-Sanat Haberleri

Kayseri’nin ilk rock festivali

Editör Editör

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Kayseri’nin ilk rock festivali ‘MilyonFest Kayseri’de, Türk rock müziğinin önde gelen sanatçıları sahne aldı.

Zeytinli Rock Festivali başta olmak üzere Anadolu’nun dört bir yanında gerçekleştirdiği festivallerle binlerce müzikseveri bir araya getiren Milyon Yapım, bu yılki festivallerine Kayseri’den başladı.

12 Nisan Cuma günü başlayan ve dün sona eren ‘MilyonFest Kayseri’de Athena, Mor ve Ötesi, Şebnem Ferah, Ceza, Pentagram’ın da aralarında olduğu 18 sanatçı, müzikseverlerle buluştu. Umut Kuzey öncülüğünde gerçekleştirilen festivalin ilk gününde sahne alan Ceza, Kayseri’de 15 yıl önce konser verdiğini ve kalabalığı görünce çok mutlu olduğunu ifade ederken, Fatma Turgut da Kayseri dinleyicisinin çok güzel ve coşkulu olduğunu söyledi. Heavy metal grubu Pentagram, 32 yıllık kariyerleri boyunca ilk kez Kayseri’de konser verirken, Şebnem Ferah da doğum gününü sahnede kutladı.

Festivalde sahne alan sanatçılar şöyle:

Athena, Mor ve Ötesi, Şebnem Ferah, Pentagram, Ceza, Manga, Fatma Turgut, Kalben, Adamlar, Halil Sezai, Can Gox, Eda Baba, Şanışer ft. Sokrat St, Pera, Sena Şener, Erman Up, Ulaşcan, Rock-i The Band.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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