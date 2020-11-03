Kayserili çiftçi bacağı kırılan hamile ineği için helikopter istedi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ (DHA)- KAYSERİ’nin Yahyalı ilçesinde otlaması için dağa çıkarılan hamile ineğin sol ön ayağı kırıldı. İneğin sahibi çiftçi Yüksel Tokalı, çektiği video ile yetkililerden helikopter yardımı istedi.

Yahyalı ilçesi Ulupınar köyünde oturan Yüksel Tokalı, hamile ineğini otlaması için Demirkazık Dağı’nın eteğine çıkardı. Dağlık alanda otlayan ineğin sol ön ayağı kırıldı. İlçe merkezine 75 kilometre uzaklıktaki köyde yaşayan Tokalı, çektiği video ile yetkililerden ineğinin kurtarılması için helikopter istedi. Yahyalı Belediyesi ayağı kırık ineğe yardım için kamyonet gönderdi. Çiftçinin dağlık alanda olması ve yardım helikopterlerinin İzmir’deki deprem bölgesinde olması nedeniyle inek henüz kurtarılamadı. Çiftçi Tokalı çektiği videoda, “İneğimizin sol ön ayağı kırıldı. Tarım Bakanımız başta olmak üzere diğer büyüklerimizden yardım istiyoruz. Eğer yardım gelmezse ineğim kurtlara kuşlara yem olacak” dedi.

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