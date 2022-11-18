Kayseri’den Etiyopya’ya 300 bin çilek fidesi ihracı

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Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Develi ilçesinde yetiştirilen çilek fideleri dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, “Türkiye’den 5 bin kilometre uzakta bulanan Etiyopya’ya çilek fidelerini ilimizden gönderiyoruz. Etiyopya’ya gönderilecek toplamda 1 milyon adet fidenin ilk partisi olan 300 bin adet fide gönderildi” dedi.

Develi ilçesinde her yıl üretilen binlerce çilek fidesi dünyanın çeşitli ülkelerine gönderiliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, çilek fidesi üretilen tesislerde incelemelerde bulundu. Develi’nin çilek fidesi üretimi konusunda önemli bir ilçe olduğunu belirten Şahin, “Dünyada çilek üretimi konusunda 5’inci sırada yer alan Türkiye, ihracatta ise 12’nci sırada yer alıyor. Türkiye’den 5 bin kilometre uzakta bulanan Etiyopya’ya çilek fidelerini ilimizden gönderiyoruz. Etiyopya’ya gönderilecek toplamda 1 milyon adet fidenin ilk partisi olan 300 bin adet fide gönderildi. Önümüzdeki günlerde geri kalan fideler de gönderilecek. Özelikle Erciyes Dağı’ndan dolayı ilimizde bulunan tüflü topraklar çilek fideleri için doğal köklendirme ortamı sunmaktadır. Bu topraklarda yeni oluşan fidelerin kökleri iyi gelişmekte ve bol saçak kök yapmaktadır” diye konuştu.

Şahin, çilek fidesi yetiştiriciliği konusunda sayıları daha çok yukarı çekmek istediklerini kaydederek, “2021 yılında 25 milyon adet çilek fidesi yetiştirilmiş olup, 2022 yılı içerisinde yaklaşık 35 milyon adet fide beklenmektedir. Üretilen fideler, yurt içi ve yurt dışında yoğun rağbet görmekte olup özelikle Etiyopya, Mısır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan gibi ülkelere ihraç edilmektedir. Kayseri, çilek fidesi yetiştiriciliği konusunda marka bir şehir olup hedefimiz bu sayıları daha yukarılara çıkarmak olacaktır” dedi. (DHA)

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