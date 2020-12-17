Kayseri’deki terör saldırısında şehit olan 15 asker anıldı

Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 15 asker, olayın 4’üncü yıl dönümünde törenle anıldı.

Kayseri’de 4 yıl önce 17 Aralık’ta çarşı iznine çıkan 1’inci Komando Tugayı askerlerinin bindiği belediye otobüsüne Talas Bulvarı üzerinde bulunan durakta bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 15 asker şehit oldu, 54 asker de yaralandı. Şehit askerler, saldırının 4’üncü yıl dönümünde otobüs durağı önünde anıldı. Anma törenine, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, ilçe belediye başkanları, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Vali Şehmus Günaydın, “Terör saldırısında şehadet mertebesine ulaşan bütün askerlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. 17 Aralık’ı unutmayacağız ve unutturmayacağız. Ülkemiz üzerinde hesabı olanlara fırsat vermeyeceğiz. Onlara ecdadımızdan aldığımız güçle ve ilhamla bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla cevap vereceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Bu coğrafya üzerinde hesapları bitmeyen hainlere gereken dersi askerimizin, polisimizin verdiğini görüyoruz. Biz beraberliğimizi asla zayıflatmadan bu birliğimizi koruyacağız” diye konuştu.

‘1’İNCİ KOMANDA TUGAYINA GAZİLİK UNVANI VERİLMESİNİ İSTİYORUZ’

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da 4 yıl önce yaşanan acı olayın halen üzüntüsünü yaşadıklarını kaydederek, “Bugün acımız ilk günkü gibi taze. Acımız çok büyük. Şehitlerimizi unutmamak ve unutturmamak için buradayız. Biz terör örgütü ile 30 yıldır mücadele ediyoruz. Her mücadele sırasında da birçok şehidimiz oldu. Bu vatan için feda olsun. Devletimizin ve milletimizin bütünlüğü için mücadele ettik, etmeye de devam ediyoruz. Şu an bütün terör örgütüne dağları dar ettik. Biz 1’inci Komando Tugayı’na gazilik unvanı verilmesini istiyoruz” dedi.

Yaşanan olayda gazi olan Mustafa Uçar ise silah arkadaşlarına Allah’tan rahmet dileyerek, kendini yalnız bırakmayan Kayseri halkına teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI