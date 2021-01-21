Kayseri’de yaylada mahsur kalan 4 çoban ile 2 bin küçükbaş hayvan kurtarıldı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de Kayaaltı yaylasında kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 4 çoban ve 2 bin küçükbaş hayvan, belediye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Pınarbaşı ilçesi Kayaaltı yaylasında 2 bin adet küçükbaş hayvanı otlatan 4 çoban, kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. İhbar sonrası Pınarbaşı Belediyesi ekipleri, çoban ve küçükbaş hayvanların kurtarılması için çalışma başlattı. Bu kapsamda karla kaplanan yaklaşık 25 kilometrelik yol, iş makineleri ile ulaşıma açıldı. Çoban ve küçükbaş hayvanlar kurtarılarak, sağlıklı bir şekilde güvenli olan Çamurlu yaylasına götürüldü.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu, “Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bir çok köy yolumuz ulaşıma kapanmıştı. Ekiplerimiz ise 7-24 çalışarak kapalı olan ve yaklaşık 25 kilometreyi bulan köy ve mahalle yollarımızı yeniden ulaşıma açtı. Bu arada da Kayaaltı yaylasında mahsur kalan 4 çoban ile 2 bine yakın küçükbaş hayvanda belediyemiz araç ve sevk amirliği ekiplerince yoğun bir çalışmanın sonucunda kurtarıldı. Hem çobanlarımız hem de küçükbaş hayvanlarımızın vukuatsız bir şekilde Çamurlu yaylasına getirilmeleri sağlandı. Ben ekiplerimizi gayretli çalışmalarından ötürü kutluyorum” dedi.

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