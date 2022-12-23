Kayseri’de uyuşturucu ticaretine 38 tutuklama

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Olcay DÜGÜN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 54 şüpheliden 38’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Bu kapsamda 470 personelle, 54 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 54 kişi yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 6 kilo 223 gram metamfetamin, 31,8 gram esrar, 23,4 gram bonzai, 22 tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 3 hassas terazi, 4 hap, çok sayıda fişek ve mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 48 şüpheliden 38’i ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerden 2’si savcılık sorgusunun ardından 8’i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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