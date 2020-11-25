Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

KAYSERİ (DHA)- KAYSERİ’nin İncesu ilçesinde, polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İncesu’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, araç ve üst aramasında 2 kilo 412 gram metamfetamin, 15 gram bonzai, hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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