Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Dünya genelinde sosyal medya içerisindeki bilgi kirlilikleri ayrıca hiçbir kaynağı , dayanağı ve referansı olmayan ve parlatılarak ortaya atılan yalan yanlış haberler , mantık olgusunun yeterince zayıfladığı şu günlerde insanların kafa karışıklıklarını daha üst boyutlara taşımaktan başka bir şeye hizmet etmediğini net bir şekilde söyleyebilirim.