Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

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KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 5 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda batı illerinden kente kurye aracılığı ile uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşıldı. Kayseri-Niğde kara yolunda uygulama noktasında önlem alan polis, bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, 12 kilo 400 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen İ.K., Y.Ş., İ.Ş., H.E ve A.Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler, polis merkezine götürüldü. (DHA)

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