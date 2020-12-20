Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

ANKARA Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ASTOP), 2005 yılında zamanın Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün ile Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak tarafından kurulmuş, halen 20 sivil toplum kuruluşunun üye olduğu bir üst kuruluş, bir STK platformudur.