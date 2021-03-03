Kayseri’de TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR(Kayseri), (DHA)- KAYSERİ’nin Yeşilhisar ilçesinde TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yeşilhisar ilçesi Kilcan mevkiinde meydana geldi. Arif G. (36) yönetimindeki 51 AAG 220 plakalı otomobil, aynı yönde giden Emin G.’nin kullandığı 38 ZS 912 plakalı TIR’a, yandan çarptı. Kazada iki aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan Hatice. K (35), Enes K. (5), Hamiyet G. (65) ve Latif G. (60) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Yeşilhisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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