Kayseri’de terör örgütü üyesi kadın yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu L.H.Ö. isimli kadın gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK içinde sorumlu düzeyde görev yaptığı belirlenen Suriye uyruklu L.H.Ö.’nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Sarız ilçesi Çağşak Mahallesi’nde olduğu belirlenen L.H.Ö.’yü düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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