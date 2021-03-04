Kayseri’de tartıştığı eski eşini tabancayla yaraladı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)-KAYSERİ’de Şükrü E., tartıştığı eski eşi Nuran K’yı (40) tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi’ndeki Zafer Apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, Şükrü E. bir süre önce boşandığı eski eşi Nuran K’nın yaşadığı eve gitti. Evde henüz bilinmeyen nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şükrü E., 3 çocuğunun annesi Nuran K’yı belinden çıkardığı tabancayla vurdu. Nuran K. yaralanırken, Şükrü E. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Nuran K.’nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan polis kaçan Şükrü E’nin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI