Ana Sayfa Güncel Haberler Kayseri’de tartıştığı eski eşini tabancayla yaraladı/Ek fotoğraf
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Gencin öldürülüp, gömülerek üzerine beton dökülmesinde firari hükümlü yakalandı
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da, 2006 yılında Oğuzhan Ekinci’nin (29) öldürülüp, gömüldükten sonra üzerine beton dökülmesi olayıyla ilgili yargılandığı davada, ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek...
Balıkesir’de 33 kaçak göçmen kurtarıldı
Fatih Emrah ERDOĞAN/ AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesi Güneş Adası’nda mahsur kalan 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı...
Safranbolu’da 2 bin 500 yıllık gizli geçit keşfedildi
Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK'ün UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ilçesi Safranbolu'da, tarihi çarşıda 2 bin 500 yıllık olduğu düşünülen gizli geçit keşfedildi. Safranbolu’da tarihi çarşının batısından...
İkinci el otomobilde umut mart ayında
Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT’te ikinci el otomobillerin satıldığı Galericiler Sitesi’nde durgunluk yaşanıyor. Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar...