Kayseri’de silahlı suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı (2)

GÖZALTI SAYISI 14’E YÜKSELDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği’nce yürütülen teknik takip ve fiziki çalışma sonucunda, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’, ‘örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık’, ‘tehdit’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlamasıyla yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 14’e yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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