Kayseri’de silahlı saldırıya uğrayan iş insanı, taksi durağına sığındı

Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ (DHA)- KAYSERİ’de, cami çıkışı tabancayla bacağından vurularak yaralanan İbrahim Gazezoğlu (71), taksi durağına sığındı. Polis, olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi’ndeki Erciyesevler Camisi önünde meydana geldi. İddiaya göre, camiye namaz kılmak için gelen iş insanı İbrahim Gazezoğlu, çıkışta 38 UU 699 plakalı cipine binmek üzere yürürken, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sağ bacağından yaralanan Gazezoğlu, aracının yakınında bulunan taksi durağına sığındı. Durakta çalışanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Gazezoğlu’nu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

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