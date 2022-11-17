Kayseri’de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

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Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’nin Sarız ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet Altun (58) öldü, oğlu Onur Altun ile 3 kişi yaralandı.

Olay, Sarız ilçe merkezinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında iddiaya göre Ali Ö., belinden çıkardığı tabancayla Mehmet Altun ve oğlu Onur Altun’a ateş açtı. Baba oğul ile olay yerinde bulunan Ali Haydar, isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tabancayla vurulan 3 kişi ile olay sırasında darbedilen Ali Ö., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sarız Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan evli 2 çocuk babası Mehmet Altun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan cinayet zanlısı Ali Ö. ise tedavisinin ardından taburcu edilerek, gözaltına alındı. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisine devam ediliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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