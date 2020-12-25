Kayseri’de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, yılbaşı öncesi sahte içki üretildiği iddia edilen eve düzenlenen operasyon, 702 litre sahte şarap, 7 litre etil alkol ele geçirildi, İran uyruklu S.L. gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Argıncık mahallesindeki müstakil evde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Eve düzenlenen operasyonda sahte içki için kurulan imalathane tespit edildi. Yapılan aramada, 702 litre sahte şarap, 7 litre etil alkol, damıtma kazanı ve alkolmetre ele geçirildi. Sahte içki ürettiği iddia edilen İran uyruklu S.L. gözaltına alındı.

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