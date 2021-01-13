Kayseri’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayan 3 şüpheli, aracı terk edip, yaya olarak kaçtı

Yusuf AĞAŞE/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli, yakalanacağını anlayınca kullandıkları hafif ticari aracı bırakıp yaya olarak kaçtı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Melikgazi ilçesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarında araç kontrolü yapan polis, 51 DU 660 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu hafif ticari aracın sürücüsü kaçmaya çalıştı. Polis ile yaşanan kovalamacada yakalanacağını anlayan 3 şüpheli, kullandıkları aracı bırakıp yaya olarak kaçtı. Polis, kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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