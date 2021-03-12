Kayseri’de otomobil ile midibüs çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, otomobil ile midibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Talas ilçesine bağlı Tablakaya Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 AK 4592 plakalı otomobil ile 38 P 0228 plakalı midibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Emrah E. (32) hayatını kaybederken, her iki araç içindeki 4 kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, Emrah E.’nin cansız bedeni ise morga götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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