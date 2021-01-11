Kayseri’de okullarda İstiklal Marşı okundu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın ülke genelinde aldığı karar doğrultusunda Kayseri’de okullarda bayrak töreni yapılarak İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen etkinlik kapsamında 81 ilde okul bahçesinde saat 10.00’da İstiklal Marşı okundu. Bu kapsamda Kayseri’de de İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ve öğretmenler Kayseri Lisesi bahçesinde bir araya gelerek İstiklal Marşı okudu. Törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Bugün okullarımızda ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektik. Allah, bayrağımızı indirmesin. Ezanlarımızı susturmasın. Biz, bugün törenler için Kayseri Lisesi’ni tercih ettik. Kayseri Lisesi, milli mücadele döneminin önemli bir yapısıdır. Okulumuzdan devlet adamları, siyasiler, kültür adamları mezun olmuştur. Öğrencilerimiz gönülden ve balkondan istiklal Marşını okurken bizlerde bugün okul bahçesinde düzenlenen Bayrak Töreni ile İstiklal Marşımızı okuduk” dedi.

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