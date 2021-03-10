Kayseri’de öğretmen, komşusunu tabanca ile yaraladı (2)

TUTUKLANDI
Tartıştığı komşusu Osman Dörttepe’yi ruhsatsız tabanca ile vurarak ağır yaralayan coğrafya öğretmeni Mustafa D, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mustafa D. ile Osman Dörttepe’nin, evlerinin önünde araç park etme meselesi yüzünden kavga ettiği belirtildi.
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