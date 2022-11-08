Kayseri’de müstakil evde yangın: 3 yaralı

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Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, müstakil evde çıkan yangında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi 125’inci sokaktaki müstakil evde meydana geldi. Müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin bir bölümünü kapladı. Yangında evde bulunan Suriye uyruklu A.S.K., eşi H.K. ve çocukları S.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırırken, itfaiye ekipleri ise yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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