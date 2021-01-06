Kayseri’de masa ve sandalye üretimi yapılan fabrikada yangın

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA) – KAYSERİ’de masa ve sandalye üretimi yapılan fabrikada yangın çıktı. Ahşap malzemelerin kısa sürede tutuşmasıyla büyüyen yangına müdahale eden çok sayıda itfaiye ekibi, söndürme çalışmalarını sürüyor.
Yangın, gece saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi 57’nci Cadde üzerinde faaliyet gösteren fabdikada meydana geldi. Masa ve sandalye üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ahşap malzemelerin bulunduğu fabrikadaki yangın kısa sürede yayıldı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın nedeniyle hasar meydana gelen fabrikanın bazı bölümlerinde ise çökmeler yaşandı. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
75 kişinin çalıştığı fabrikadaki yangın ile ilgili polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlattı.
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