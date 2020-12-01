Kayseri’de ‘koronavirüs’ sessizliği

Olcay DÜZGÜN- İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00 ile 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama sonrası şehrin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Şehrin simgelerinden Cumhuriyet Meydanı’nda sessizlik hakim oldu. Şehrin pek çok noktasında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, kısıtlama saatinden itibaren sürücüleri durdurarak belgelerini kontrol etti. Şehirde vatandaşların büyük ölçüde yasağa uydukları gözlemlendi. Yarın saat 05.00’e kadar denetimleri sürdürecek olan polis ekipleri, izin belgelerini ibraz edemeyen kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza kesecek.

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