Kayseri’de komşuların ‘gürültü’ kavgasında 2 yaralı

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, ‘gürültü’ nedeniyle bıçakla kavga eden komşular Refik Y. ve Arif S. yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir gürültü nedeniyle tartışan komşular Refik Y. ve Arif S., bina önünde karşılaştı. İkili yeniden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Bu sırada sesleri duyan Refik Y.’nin oğlu Oğuz Y. de kavgaya karıştı. Kavgada Arif S. vücudunun çeşitli yerlerinden, Refik Y. ise elinden yaralandı. Çevredelilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Oğuz Y., polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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