Kayseri’de kısıtlamayı ihlal eden 4 gence para cezası

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 4 gence toplam 12 bin 600 TL para cezası uygulandı.

Talas Bulvarı’nda koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polis, H.U. idaresindeki 33 AK 166 plakalı otomobili durdurdu. Sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan A.Ö., E.Ç. ve F.G’nin kimliklerini kontrol eden polis, gençlerin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini belirledi. Gençlerden birisi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için tutanak tutan polise, “20 yaşındayız. Bize bir güzellik yap gidelim” dedi. 4 gence sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150’şer TL olmak üzere toplam 12 bin 600 TL para cezası uygulandı.

FOTOĞRAFLI