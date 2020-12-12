Kayseri’de kısıtlama sessizliği

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam saat 21.00’da başladı. Kısıtlamayla birlikte Kayseri’de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Normal günde yoğunluk yaşanan Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü. Şehrin pek çok noktasında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, dışarı çıkan vatandaşları ve sürücüleri durdurarak belgelerini kontrol etti. Pazartesi saat 05.00’e kadar denetimleri sürdürecek olan polis ekipleri, izin belgelerini ibraz edemeyenlere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza uyguluyor.

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