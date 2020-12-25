Kayseri’de, kısıtlama öncesi alışveriş yoğunluğu

Yusuf Mehmet BAŞKAL/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de, 56 saat uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklarda alışveriş yapanların yoğunluğu dikkat çekti.

Ülke genelinde bugün saat 21.00’de başlayıp, pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kentte alışveriş yoğunluğu yaşandı. Halk, kısıtlama öncesi balıkçılara, marketlere ve pazarlara akın etti. Polis ve zabıta ekipleri, yoğunluk oluşan cadde ve sokaklarda maske ve sosyal mesafe konusunda uyarı yaptı.

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