Kayseri’de kimya öğretmeni, bitkisel dezenfektan üretti

Yasin DALKILIÇ-Melih KAMIŞ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’de Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Öğretmeni Abdurrahman Baysal (42) 6 yıllık çalışma sonucu içinde alkol ve kimyasal bulunmayan, 12 bitkisel üründen dezenfektan üretti.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Kimya Teknolojileri Öğretmeni Abdurrahman Baysal, 6 yıl önce bitkisel ürünlerden dezenfektan üretmek için çalışma başlattı. Baysal, içinde alkol ve kimyasal ürün olmayan 12 bitkisel üründen dezenfekten üretti. İlk etapta 300 litre üretilen dezenfektan, çevre okullara gönderildi.

‘İÇİNDE ALKOL VE KİMYASAL YOK’

Baysal, koronavirüs salgınından önce bu tip dezenfektan üretimi konusunda çalışma yaptığını anlatarak, “Daha önce Hindistan’da üretilen Moringa bitkisinin Tarım ve Orman Bakanlığının desteği ile Gaziantep’te üretildiğini tespit ettim. Moringa bitkisini temin edip, içerisinde civanperçemi, kuzukulağı, sinirli ot, damar otu başta olmak 12 yenilebilir bitkisel ürünle proses birleşimi yaptık. Biz alkol bazlı kimyasal ürün içeren dezenfektanların zararlı olduğunu biliyorduk, sanayicilerden aldığımız Ar-Ge desteği ile hiç alkol ve kimyasal olmayan dezenfektan ürettik” diye konuştu.

‘ÇAYINIZA KOYUP İÇEBİLİRSİNİZ’

Ürettikleri dezenfektanın içilebilir olduğunu kaydeden Baysal, “Geliştirdiğimiz bu ürün yüzde 100 bitkisel bir ürün. Bitkisel ürün olduğu için insanın solumasında rahatsızlık verecek bir durum söz konusu değil. Biz dezenfektanı yenilebilir ürünlerden üretiyoruz. ‘İsterseniz çayınıza koyup içebilirsiniz’ diyoruz. Neden? Bu ürünlerin hepsi bitkisel kaynaklıdır. Hiçbir kimyasal kaynak yok. Günlük 10 ton üretim hacmine sahibiz. Gerekli laboratuvar testlerinde küf ve mantara karşı yüzde 100 etkilidir belgemizi aldık. Öğrenci kardeşlerimiz ile birlikte üretimini, şişelenmesini yapıyoruz. Öğretmen ve öğrenci olarak bu zor dönemde böylesine bir ürünü geliştirmekten mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

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